"Uomini e Donne", l'esterna di Martina De Ioannon e Marco è un flop: "Potevi non venire"

Nella scorsa puntata l'ex volto di "Temptation Island" aveva ammesso di non essere stata impressionata da nessuno dei corteggiatori arrivati in studio. Tuttavia, la ragazza ha deciso di conoscere Ciro e Marco. Se con il primo le cose sembrano essere andate per il verso giusto, l'incontro con il secondo si è rivelato un vero e proprio flop. A partire dalla premessa: sì, perché il corteggiatore ha subito dichiarato di essersi presentato in studio per corteggiare l'altra tronista, Francesca Sorrentino. Da lì a poco, la conversazione naufraga: Marco fa capire a Martina di ritenerla superficiale. Lei, invece, gli dice: "Se pensavi questo, potevi non venire proprio".