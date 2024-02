"Uomini e Donne", Ernesto Russo: da Ida Platano alle dame del trono over

Ernesto Russo torna a "Uomini e Donne". Il 46enne dopo aver corteggiato la tronista Ida Platano e aver deciso di abbandonare il programma, torna a Canale 5 e, per la gioia di molte donne, decide di dedicarsi alla conoscenza delle dame del parterre del torno over. Da subito Ernesto si è fatto notare per essere uno spirito libero, un uomo affascinante e molto schietto. A Barbara De Santi ha dichiarato subito l'interesse di andare a fondo nella conoscenza e le ha proposto di fare insieme: "Cinquanta sfumature di grigio".

Ma non finisce qui perché il cavaliere propone alla dama del s***o tantrico, ma Barbara seppur incuriosita non ama la barba del 46enne e glielo ribadisce. "Io non mi taglierò mai la barba se me lo chiedi, ma potrei farlo in futuro. Prima, però, devi fare anche tu un gesto", così il cavaliere chiede alla dama di fare il primo passo. La dama, allora, accetta l'invito a uscire. Maria De Filippi chiede a Ernesto se ha intenzione di uscire solo con Barbara, ma il cavaliere dice subito che lui è uno spirito libero e fa capire di provare interesse anche per altre donne del parterre alle quali chiederà presto il numero di telefono.