Ermes Faccoli torna a "Uomini e Donne" per proporsi come corteggiatore della nuova tronista Ida Platano. Forse non tutti sanno che l'uomo aveva già frequentato il dating-show di Canale 5 per conoscere Roberta Di Padua, ma la loro conoscenza si era conclusa dopo solo un appuntamento.

Il fatto che si fosse proposto già per l'altra dama, non rappresenta un ostacolo per Faccoli che nella puntata in onda il 28 novembre si presenta in studio proprio per Ida Platano. "Ci sono quattro persone per te tra cui anche una vecchia conoscenza di Roberta", annuncia Maria De Filippi prima di fare entrare in studio i quattro uomini.

Per Ermes Faccoli, però, neppure questa seconda esperienza all'interno del programma si rivelerà positiva. Il giovane, infatti, viene subito rifiutato da Ida che non gli concede la possibilità di farsi conoscere. Prima, però, la tronista rivela quanto accaduto qualche tempo prima. "Volevi conoscermi con tuo fratello? Si è presentato nel mio salone e mi ha detto che voleva conoscermi", racconta la tronista alquanto seccata. Faccoli, però, spiega di non essere a conoscenza dell'iniziativa del fratello. Anche Roberta Di Padua, però, ci tiene a scambiare due parole con il ragazzo prima che lasci, per la seconda volta, lo studio di "Uomini e Donne". "Come mai sei tornato in un programma in cui non ti è stata data la possibilità di replica?", chiede Roberta facendo riferimento a un’intervista rilasciata da Ermes sulla sua esperienza con la dama. "Hai chiuso dopo due spritz", replica Ermes. "Non ho chiuso solo per quello", conclude Roberta.