"Uomini e Donne", Emanuela e Marco Antonio lasciano insieme il programma: in studio esplode la polemica

A "Uomini e Donne" l'uscita di scena di Emanuela e Marco Antonio non è particolarmente romantica. I due, messi alle strette, decidono di abbandonare insieme il trono over, ma il loro atteggiamento scatena una polemica in studio. "Non vi vedo molto convinti", è il commento di Maria De Filippi ma ciononostante la dama e il cavaliere lasciano insieme lo studio del dating-show di Canale 5.

Nella puntata in onda il 18 dicembre, Emanuela e Marco Antonio non avevano in programma di lasciare la trasmissione ma la pressione in studio li convince a fare questo passo. Chiamati al centro dello studio dalla padrona di casa, i due parlano degli ultimi sviluppi inerenti alla loro frequentazione. Hanno trascorso qualche giorno insieme a Lecce ed Emanuela avrebbe conosciuto anche la madre e la sorella di Marco Antonio. Ciononostante il cavaliere dichiara di non essere innamorato, mentre la dama continua a nutrire dei forti dubbi su di lui e sul suo reale interesse, visto che solo qualche settimana fa ha baciato Roberta Di Padua.

"Per me sono una coppia, escono, vanno a cena, vivono la loro vita e possono farlo fuori. Cosa cambia continuare a stare qui?", è il commento di Tina Cipollari che ritiene che i due siano pronti per affrontare la loro relazione lontano dalle telecamere della trasmissione. L'opinionista nutre qualche dubbio sulla buona fede di entrambi, per questo li provoca invitandoli a uscire dal programma. "Posso uscire con lei", rivela Marco Antonio. "Anch’io uscirei con lui, ma avrei voluto farlo in altro modo", è la replica di Emanuela. "Dev’essere una scelta convinta perché se tra un mese dovete lasciarvi non ha senso questa uscita", commenta infine Gianni Sperti ma alla fine la dama e il cavaliere decidono salutare tutti e uscire insieme dal programma.