È stato un trono veloce quello di Daniele, il tronista di poche parole che si è quasi subito concentrato su Gaia e Marika Abbonato. "Da qui non uscirò con la donna della mia vita perché non conosco ancora la persona che sceglierò, ma uscirò con una persona che vorrei conoscere, quindi mi dispiace sei tu la mia scelta". Così il 33enne ha comunicato la sua scelta a Gaia che è scoppiata in lacrime e lo ha subito baciato. I due hanno ballato sotto una pioggia di petali rossi e hanno fatto commuovere parte del parterre del dating-show di Canale 5 .

Tgcom24

La reazione di Marika - Se le lacrime di Gaia sono state di gioia, non si può dire lo stesso per quelle di Marika che ha lasciato, appunto, lo studio piangendo subito dopo il confronto con Daniele. La 24enne non è sembrata sorpresa, già in passato ha più volte ammesso di non sentirsi la scelta, ma è apparsa comunque delusa. Ciononostante le parole di Marika sono state apprezzate sia da Daniele che dagli opinionisti. "Non ti odio per la scelta che hai fatto e sono contenta che tu abbia scelto con il cuore", ha dichiarato la giovane prima di lasciare lo studio.

Chi è Gaia Gigli - Vive a Milano e ha 25 anni. Nella vita fa l'estetista ed è mamma di Diego, un bambino di quattro anni nato dalla precedente relazione. Per questo motivo Gaia si è da subito presentata come una donna seria e intenzionata a fare subito sul serio. Per queste ragioni la 25enne non ha mai apprezzato le effusioni tra Marika e Daniele e spesso in studio è stata al centro di alcune polemiche con il tronista che più volte l'ha definita pesante. "Questo tuo lato mi ha spaventato molto per questo mi sono allontanato", spiega Daniele durante il discorso della scelta, ma l'interesse per Gaia è stato tale da preferirla a Marika.