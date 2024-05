"Uomini e Donne", Daniele è confuso e Marika piange: "Mi sento di troppo" 

Il tronista bacia entrambe le corteggiatrici in esterna: la reazione in studio

A "Uomini e Donne" anche Daniele Paudice è vicino alla scelta. Il tronista del dating-show di Canale 5 da qualche tempo porta avanti la conoscenza con Gaia e Marika. Nella puntata in onda il 15 maggio le due giovani corteggiatrici riguardano le esterne e in studio e scoprono che il tronista ha baciato entrambe. "Voglio essere sicuro della mia scelta", si giustifica subito il modello che spiega alle ragazze di voler uscire dal programma felice, senza rimpiangere nessun momento.

"Mi è rimasto poco tempo. Voglio vivere tutto al mille per mille. Sono confuso. Le cose si mettono male per me! Voglio essere convinto della scelta che farò", continua il tronista quando Gaia vede il bacio con Marika. Anche quest'ultima, però, ha una reazione diversa e tornata al suo posto scoppia in lacrime. "Piango perché mi sono sentita di troppo - spiega la giovane che aggiunge - spesso vorrei che lui commentasse le nostre esterne e invece si finisce sempre a parlare dell'altra persona".

Il tronista spiega di trovarsi in difficoltà e di non avere ancora una scelta. Qualcosa sarebbe cambiato nelle ultime due esterne dove ha scoperto dei lati nuovi di entrambe le corteggiatrici e per questo, al momento, non avrebbe neppure una preferita.