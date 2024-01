"Uomini e Donne", Cristina chiude con Alessandro? Ecco la sua reazione

La dama si mostra confusa sul da farsi: "A me lui piace, ma non mi sono piaciute alcun cose che ha detto"

La dama dopo la discussione della scorsa puntata ritorna in studio e resta delusa dall'atteggiamento del cavaliere che non le chiede di ballare o comunque di chiarire.

Tgcom24

"Non capisco il gesto di Alessandro di andare a sedersi mentre io ero al centro dello studio. Non mi è piaciuto ciò che ha detto", dichiara in un primo momento Cristina. "Lo stanno troppo stressando", commenta invece Tina Cipollari ma Maria De Filippi sbotta: "Tu hai un problema su Alessandro. Ha tutte le ragioni Cristina - considera la conduttrice che poi si rivolge direttamente al cavaliere - lei ti dice che ci è rimasta male per il tuo gesto di andare a sederti e tu rispondi che lei ha parlato con Roberta. Tu strumentalizzi questa cosa". Così la padrona di casa difende Cristina e si scaglia contro Alessandro.

Dopo la pausa ballo, Cristina attende un passo da parte Alessandro ma lui si avvicina a Barbara. La dama non la prende bene e interpellata fa sapere: "Io chiudo. Mi aspettavo che dopo la discussione di prima mi chiedesse di parlare e invece è andato da Barbara". A quel punto sia Tina che Tinì si scagliano contro Cristina dandole della falsa. Alessandro fa sapere che non ha nessuna intenzione di arrendersi. "È stata solo una incomprensione dettata dai miei malumori", dice. Quando, però, la padrona di casa chiede a Cristina se ha intenzione di chiudere lei ritratta quanto detto precedentemente: "Non lo so, lui mi piace, ma non mi sono piaciute certe cose che ha detto e che ha fatto", conclude.