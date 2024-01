È fuori dagli schemi la scelta di Cristian Forti a "Uomini e Donne". Il tronista ha stupito tutti e in un "giorno qualunque" ha deciso di fare la sua scelta organizzando una sorpresa. Niente pubblico, nessuna sedia rossa al centro dello studio, Cristian ha scelto Valentina Pesaresi con un "fuori programma" che ha lasciato senza parole la stessa corteggiatrice.

La sorpresa di Cristian per Valentina - Arrivato sotto casa dela giovane un autista le chiede di prepararsi e le consegna un pacco. Una volta indossato un abito elegante, Valentina accetta l'invito di Cristian, sale in auto e viene portata in una location da sogno dove ad aspettarla c'è proprio il tronista. I due brindano, poi Cristian le mostra un video con i loro momenti migliori. ma non è finita qui perché i due si spostano nello studio di "Uomini e Donne". È prio lì che Cristian rivela a Valentina che è lei la sua scelta. "Ho avuto paura di perderti e solo il pensiero non mi ha fatto stare bene - scrive il tronista in una lunga lettera - perdonami per i ritardo: la mia scelta sei tu". "Dalla prima esterna è stato un colpo di fulmine a volte però non mi sentivo così forte, non sapevo come sarebbe andata ma a oggi dico che ho fatto bene", dichiara Valentina in lacrime.

La nuova coppia in studio - "Ero arrivato a un punto che non ce la facevo più pensavo solo a una persona e non avevo più necessità di andare avanti, non ce n'era bisogno", dichiara in il tronista in lacrime una volta arrivato in studio insieme alla sua compagna. "Volete ballare? - chiede la padrona di casa che aggiunge ridendo - non potete piangere in continuazione".