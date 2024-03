"Uomini e Donne", Claudio "intimorito" da Gemma: "Sei stata aggressiva..."

L'uomo che aveva fatto ritrovare il sorriso alla storica dama del trono over, nella puntata andata in onda il 21 marzo ha espresso i propri dubbi sulla nascente relazione. "Abbiamo preso lo stesso albergo - ha raccontato Galgani -. Abbiamo cenato e c'è stato un bacio all'acqua di rosa . Abbiamo avuto anche un piccolo diverbio. La serata non è partita bene ma è finita molto elegantemente, molto bene. Direi che possiamo continuare e va bene così", aggiunge il cavaliere.

La conversazione in studio si anima dopo l'intervento di Tina Cipollari: "Non ho capito cosa ha detto lui", chiede l'opinionista. "Hanno discusso perché lui le ha chiesto se le piace e l'ha trovata un po’ fredda", spiega Maria De Filippi. Gemma prova a difendersi spiegando di esserci rimasta male perché dalla domanda di Claudio, avrebbe capito di godere di poca fiducia da parte dell'uomo.

Parole, quelle di Gemma, che non piacciono agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che attaccano la dama. "Non riesco a capire perché ti devi arrabbiare con una persona che fa una domanda lecita perché anche l'altra volta eri poco disponibile e poco accomodante - dice Gianni Sperti, che poi domanda -. Quando una persona ti piace vai dritta come un treno. In questo caso non sei così e quindi perché ti arrabbi?". "Ma su quali basi vuoi portare aventi questa frequentazione? Maria stoppa tutto", conclude Tina.

"Non mi è mai capitato di essere aggredita da una persona solo perché le ho chiesto se le piaccio. Io lascio perché ero venuto per Gemma", conclude Claudio che poi decide di lasciare lo studio del programma, salutando tutti.