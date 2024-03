"Uomini e Donne", Claudia e Alessio: "Maria De Filippi capiva i nostri atteggiamenti"

Usciti come coppia da "Uomini e Donne", Claudia Lenti e Alessio Pili Stella raccontano a "Verissimo" il loro amore. Un percorso difficoltoso dove non sono mancate incomprensioni ma che alla fine li ha portati alla scelta di viversi fuori dalle telecamere. Per questo riavvicinamento la coppia ha voluto ringraziare Maria De Filippi. "E' riuscita a farci ragionare ogni volta che ci allontanavamo", spiega Claudia. "Lei capiva i nostri atteggiamenti in studio guardandoci negli occhi, senza il bisogno di parlare". Poi lancia una frecciatina al nuovo fidanzato. "Gli dicevo una cosa ma se gliela diceva Maria lui la recepiva meglio", ironizza la dama. La coppia racconta poi l'emozione del bacio appassionato che ha sancito di fatto l'inizio della relazione. "Non ci siamo resi conto di dove ci trovavamo".

Usciti dallo studio di "Uomini e Donne", per Alessio e Claudia è iniziato un nuovo capitolo e i primi ostacoli sembrano superabili. "Io vivo a Torino, lei a Lecce ma per ora riusciamo lo stesso a vederci spesso", dice Alessio.