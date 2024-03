"Uomini e Donne", tutto pronto per la scelta di Brado: ma lui cambia idea e rimanda tutto

È la prima volta nella storia di "Uomini e Donne" che il tronista rimanda la scelta. È accaduto a Brando che, nella puntata in onda il 19 marzo, ha prima deciso di fare la sua scelta ma il giorno dopo in studio ha cambiato idea e ha deciso di rimandare quel momento dopo alcune polemiche da parte di entrambe le corteggiatrici.

Non è stata una passeggiata il percorso di Brando al trono classico. Spesso Beatriz e Raffaella hanno accusato il giovane tronista di non essere un uomo deciso, ma quando finalmente Brando decide con chi uscire dal programma l'atteggiamento delle corteggiatrici spinge il tronista a mandare tutto all'aria. Molti credono che Brando sia indeciso perché tentato da due scelte diverse: quella più emotiva dettata "dal cuore" e l'altra più ragionata suggerita "dalla testa". Arrivate in studio sia Beatriz che Raffaella appaiono tristi e agitate. Entrambe credono di non essere la scelta. Soprattutto Raffaella che non perde occasione per fare polemica. "Scegli con il cuore", dice la corteggiatrice certa di essere la scelta razionale del tronista.

Da quel momento in poi le due corteggiatrici iniziano a scontrarsi con gli opinionisti che accusano entrambe di non avere l'atteggiamento giusto per un momento così importante. Brando rimane in silenzio, appare molto teso. Maria De Filippi, allora, invita le due dame a lasciare lo studio, ma quando Brando deve scegliere chi fare entrare per comunicare la scelta preferisce uscire dallo studio e al suo rientro dichiara di voler rimandare tutto. Le puntate di "Uomini e Donne" sono registrate, secondo alcune indiscrezioni la scelta di Brando è Raffaella, ma quel momento sarà trasmesso solo nelle prossime puntate del dating-show di Canale 5.