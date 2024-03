"Uomini e Donne", Brando e Raffaella dopo la scelta| Lei: "Mi sono innamorata di te"

Dopo la scelta andata in onda martedì 26 marzo, il tronista e la sua amata si godono del tempo insieme dopo oltre cinque mesi d'attesa in cui Brando ha provato a risolvere i suoi dubbi e a conoscere meglio le corteggiatrici, prima di prendere una decisione

Ma le sorprese per Raffaella non finiscono dopo la scelta, Brando infatti la invita a guardare un filmato nel quale le comunica delle parole importanti. "Tu per me sei comprensione perché mi hai sempre capito, per me sei casa. Io con te voglio sempre divertirmi", dichiara Brando e i due si stringono in un forte abbraccio. Brando racconta che le cose nel suo cuore sono cambiate a partire dall'esterna trascorsa a Napoli. "Lì è scoccata la scintilla", rivela il tronista.

A quel punto Raffaella non riesce più a trattenere l'emozione e dichiara: "Mi sono frenata con te". La giovane spiega di non essere riuscita a dirgli tante cose durante il lungo percorso nel dating-show di Canale 5. Quando Brando le chiede di lasciarsi andare lei finalmente ammette: "Mi sono innamorata di te". "Sei mia", replica Brando. "Non vedevo l'ora", conclude lei.