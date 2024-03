A "Uomini e Donne" Brando è in crisi.

Da oltre cinque mesi al trono classico, il tronista non riesce a capire con chi uscire dal programma. Orientato inizialmente su Beatriz, il carattere e il temperamento della giovane l'hanno spinto successivamente verso Raffaella, l'altra corteggiatrice. Ciononostante il tronista non è pronto per una scelta e, nella puntata in onda l'11 marzo, dichiara: "Per la mia età non ho vissuto tante storie serie e quindi sicuramente non sono esperto".