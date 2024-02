A "Uomini e Donne" per Brando si avvicina il momento della scelta. Il giovane non ha ancora le idee chiare, ma sa che presto dovrà prendere una decisione e le polemiche delle due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella, di certo non aiutano. Nella puntata del trono classico in onda il 20 febbraio, il giovane sembra molto scoraggiato a seguito dell'ennesima esterna passata a discutere con Beatriz. La giovane se ne rende conto e gli chiede scusa, ma il tronista appare contrariato e dichiara: "Sei instabile con il tuo umore altalenante".

Brando si mostra stanco e alla corteggiatrice fa notare che solo grazie a lui, alla sua voglia di non arrendersi, la loro frequentazione è durata così a lungo. Non mancano i commenti di Raffaella, l'altra corteggiatrice, che chiamata in causa da Beatriz l'attacca duramente dandole dell'immatura capricciosa, e anche di Tina Cipollari da sempre contro la corteggiatrice.

È l'intervento di Maria De Filippi che mette un po' di tranquillità. La padrona di casa, infatti, invita Beatriz a ragionare. "Penso che lui abbia paura che, scegliendo te, tra voi ricapiti quello che accade in studio", considera la conduttrice provando a mettere in guardia la ragazza. "Sarebbe un azzardo scegliere lei", considera Brando. "Sei troppo razionale, in amore si decide con il sentimento", replica invece Beatriz. "Lui vorrebbe solo provare a stare bene con te", conclude Maria De Filippi.