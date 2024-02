Tgcom24

L'esterna con Beatriz - "Finalmente l'ho rivista come mi piace vederla. Sono contento e sono altrettanto spaventato perché da un momento all’altro potrebbe non essere più così". Con queste parole Brando parla delle emozioni provate durante l'ultima esterna con Beatriz, ma non riesce a nascondere la paura di tornare a litigare con la giovane a causa dei suoi continui cambiamenti d'umore. "Non è che io la mattina mi sveglio e sono un’altra persona. Le mie sono reazioni", replica subito la corteggiatrice e Maria De Filippi aggiunge: "Se dovessi sceglierla, prenderai Beatriz con il suo carattere. Non ti aspettare di avere un soprammobile in casa".

L'esterna con Raffaella - Anche l'esterna con la corteggiatrice di Napoli è stata molto intensa. Brando ha baciato anche lei ed entrambi sembrano sempre più vicini nonostante la continua apprensione di Brando per gli atteggiamenti di Beatriz. Una volta in studio Raffaella ribadisce il forte interesse che nutre nei confronti del tronista e dichiara: "So che può sembrare strano il fatto che io non abbia reazioni. Nel passato, io ho messo la mia famiglia davanti a me e lo stesso ho fatto con te perché ci tengo". La giovane parla del percorso a "Uomini e Donne" come un viaggio che le ha permesso di crescere e di sentirsi una persona migliore anche grazie alla conoscenza con Brando. "Non sto giocando con lui. Mi sento una persona diversa da quando sto con lui. Io da sola sto benissimo e la persona che vorrei accanto deve essere un valore aggiunto e io oggi lui lo vedo come un valore aggiunto", conclude.