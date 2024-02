La dama del trono over dichiara di essere molto presa dal cavaliere, vorrebbe un rapporto esclusivo e in mancanza di questa possibilità prende una decisione sofferta. " Non voglio stare nei triangoli, nei quadrilateri, non è nel mio carattere, non ce la faccio ", dichiara la dama che preferisce interrompere la frequentazione.

"Quindi vuoi smettere?", le chiede Maria De Filippi e la dama conferma: "Resto a guardare, quando avrà deciso cosa vuole fare da grande, se ci sarò ancora e se avrò ancora questo grande interesse... ". Barbara decide di fare un passo indietro perché non riesce a condividere Ernesto con le altre dame del trono over. "Mi faccio del male - considera la donna - mi faccio troppo male".

Tina Cipollari attacca la dama, considera la sua reazione esagerata, l'altro opinionista Gianni Sperti, invece, capisce Barbara e dice: "Per Ernesto lei è pressante perché non è preso quanto Barbara". Se da un lato Ernesto spiega di essere interessato alla dama, dall'altro lato non è pronto a rinunciare alle altre donne del parterre e per questo motivo non si oppone alla decisione di Barbara di prendere le distanze. Ciononostante la frequentazione non sembra chiusa definitivamente e la dama lancia una provocazione al cavaliere: "Resto qui in attesa, vediamo cosa fa".