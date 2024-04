"Uomini e Donne", Aurora Tropea e Tiziana Riccardi: da amiche a rivali?

Un interesse comune per Aurora Tropea e Tiziana Riccardi. A "Uomini e Donne" le due dame, da sempre amiche, diventeranno rivali? Nel corso della puntata in onda su Canale 5 lunedì 8 aprile, Maria De Filippi le due donne, e per i cavalieri Federico e Marcello Messina. Nel filmato mostrato allo studio, si vede l'inizio della conoscenza tra Tropea e Riccardi. "Sono uscita con Federico subito dopo la scorsa puntata - ha confidato la dama del trono over -. Lui mi ha detto che era interessato solo a me ma non voglio commettere l'errore delle altre volte e concedere l'esclusiva soltanto dopo aver trascorso pochi appuntamenti insieme. Così gli ho detto che è giusto conoscere altre persone", spiega Aurora.

A sorpresa, però, Federico svela di aver avuto il numero di telefono di Tiziana. L'annuncio spiazza un po' tutti in studio, sorprendendo anche Maria De Filippi: "Ma voi due non siete amiche?", chiede la conduttrice. Le due dame confermano, ma De Filippi insiste: "Tiziana cosa ti ha spinto a lasciare il numero di telefono a Federico?". Riccardi dice di essere stata incuriosita e di aver deciso di dargli una possibilità. A non essere convinto della situazione è Gianni Sperti. L'opinionista commenta pungente: "Tra tutti gli uomini hai deciso di lasciare il numero proprio a Federico". Aurora, dal canto suo, dice di non essere infastidita: "Non sono disturbata da questa - spiega -, preferisco avere una competizione sana con Tiziana". Sperti allora incalza: "Non ti disturba perché Federico non ti piace - dice -. Il vostro comportamento è strano, sembra che vi siate accordate".