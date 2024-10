"Temptation Island", Alfred attacca la single Sofia: "Voleva fare delle paparazzate..."

Poi, ha svelato un retroscena sulla registrazione dell'ultima puntata di "Temptation Island", quando è andato in onda il punto sul rapporto delle coppie a un mese dalla fine del programma: "Sofia mi ha accusato di essere un truffaldino e un manipolatore - ha detto -. La cosa non è vera perché il giorno prima di registrare il mese dopo, Sofia mi ha chiamato. Io le ho detto che non volevo portare lei, perché ci siamo visti solo una volta, e ho messo in chiaro il fatto che tra noi non ci fosse niente. E questo lei lo sapeva. Nonostante questo, lei se ne è fregata, non si è messa a piangere come ha fatto in puntata. A un certo punto mi dice di mettere da parte i sentimenti, di farci i fatti nostri, ma di fare qualche foto insieme, qualche paparazzata, per fingere la relazione e per avere visibilità. Lei mi fa un discorso di convenienza e sfruttare l'onda e il contesto in cui ci troviamo. Io potevo fare il falso e accettare, ma ho deciso di andare lo stesso al mese dopo da solo".