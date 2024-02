Tgcom24

Il discorso di Alessio - "Sono successe tante cose in questi mesi. Non ha più importanza chi ha torto o ragione. Quello che è importante è che ogni volta che ti vedo non ho la serenità di andare avanti e come mi ha consigliato una donna saggia qualche giorno fa di dichiararmi, sono qui e mi sto esponendo. Ti chiedo di ricominciare da zero, lasciare il programma con me e provare a viverci fuori", dichiara il cavaliere che poi si avvicina alla dama e le regala uno spazzolino da denti da lasciare a casa sua. "Ho atteso per tanto tempo questa cosa. Alessio ogni volta che mi vede con un altro uomo impazzisce, non vorrei essere il suo giocattolino", replica Claudia che si mostra inizialmente titubante.

Le critiche di Tina Cipollari - "Che risposta brutta che hai dato, solo tu potevi darlo. Un momento così bello l’hai rovinato con questa risposta, lasciati andare ridicola. In un momento in cui lui si è lasciato andare e ha detto delle cose importanti e si è preso anche le colpe, tu hai dato questa risposta. Scendi dal piedistallo, abbandonati”, sbotta l'opinionista. Tina Cipollari non è l'unica a scagliarsi contro Claudia, insieme a lei anche Gianni Sperti e Barbara. "Non voglio polemizzare, la risposta me la devi dare di cuore", spiega Alessio. I due ballano e Claudia dice di essere frenata per paura di soffrire ancora. Allora Alessio lascia lo studio, lei lo segue e si baciano. Ritornati in studio i due dichiarano di essere pronti ad abbandonare insieme il programma per iniziare una nuova avventura lontano dalle telecamere.