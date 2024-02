"Uomini e Donne", Alessandro Vicinanza esce con Maura ma non dimentica Roberta Di Padua

Il profumo di Alessandro e Roberta Alessandro Vicinanza torna al centro dello studio del programma di Maria De Fippi per raccontare la propria uscita con Maura. La dama ha risposto alle domande della conduttrice svelando di aver trascorso dei bei momenti di complicità insieme al cavaliere e di essere intenzionata a portare avanti la conoscenza. "Spero solo che non sia confuso", lo ha punzecchiato la dama. Qui, arriva l'intervento di Maria De Filippi che fa notare allo studio e al pubblico da casa le storie pubblicate nei giorni scorsi da Alessandro e da Roberta: "Io so che sia tu - dice De Filippi rivolgendosi a Vicinanza - sia Roberta avete postato un profumo". Alessandro non sembra essere sorpreso, ma anzi di fatto ammettere di averlo fatto di proposito. "Sì, è il profumo mio e di Roberta e ho postato la storia con la nostra canzone perché speravo in una sua reazione - ha aggiunto -. A me Roberta piace e io uscirei e ballerei con lei anche per parlare visto come ci siamo lasciati". torna al centro dello studio del programma di Maria De Fippi per raccontare la propria uscita con Maura. La dama ha risposto alle domande della conduttrice svelando di aver trascorso dei bei momenti di complicità insieme al cavaliere e di essere intenzionata a portare avanti la conoscenza., lo ha punzecchiato la dama. Qui, arriva l'intervento di Maria De Filippi che fa notare allo studio e al pubblico da casa le storie pubblicate nei giorni scorsi da Alessandro e da Roberta: "Io so che sia tu - dice De Filippi rivolgendosi a Vicinanza - sia Roberta avete". Alessandro non sembra essere sorpreso, ma anzi di fatto ammettere di averlo fatto"Sì, è il profumo mio e di Roberta e ho postato la storia con la nostra canzone perché speravo in una sua reazione - ha aggiunto -. A me Roberta piace e io uscirei e ballerei con lei anche per parlare visto come ci siamo lasciati".

La reazione di Roberta Il cavaliere, sotto gli occhi della tronista Ida Platano, nonché sua ex, ammette di non voler rischiare un nuova relazione burrascosa: "Io non voglio rischiare. Non voglio prendere cantonate e non voglio darle. Questa è la verità. Spero di non aver mai ferito nessuno nelle precedenti situazioni sentimentali". La dama, dal canto suo, non fa nessun riferimento a un'altra frequentazione con Alessandro ma si limita a punzecchiarlo: “Fino a 10 giorni fa dormiva con un’altra persona". "Se è vero che hai un trasporto per Roberta non esci per riempire un vuoto. Se hai questo trasporto fisico ed emotivo, fai qualcosa per Roberta perché, altrimenti, o prendi in giro tutte o ti piace tanto", è il consiglio di Cristina che non condivide l'atteggiamento di Alessandro.

Nonostante le belle parole pronunciate da Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua ribadisce di essere delusa dal cavaliere salernitano. "Dopo Ida, hai detto che con Cristina hai provato delle emozioni che non provavi da tempo e questo significa che per me non hai provato niente". A tutta la scena - botta e risposta incluso -, ha assistito Maura che non si sente pronta a dare il via a una storia d'amore in cui potrebbe non essere totalmente corrisposta. La dama decide quindi di fare un passo indietro convinta che il cavaliere debba ancora fare chiarezza dentro di sè.