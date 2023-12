"Uomini e donne", Alessandro Vicinanza bacia Roberta Di Padua

Un bacio inaspettato. Durante l'intervista di Ida Platano, "Verissimo" mostra un'anticipazione di "Uomini e Donne" in cui Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua parlano della loro uscita insieme e ammettono di aver avuto un momento di tenerezza.

"Per me questa storia è sepolta. Non sono infastidita dalla loro frequentazione e non mi stupisce il bacio", commenta alla fine della clip la parrucchiera bresciana, nuovamente protagonista del dating show di Canale 5 nel ruolo di tronista. "Quello che mi dà fastidio sono alcune frecciatine di Alessandro rivolte alla nostra storia".





"Aveva criticato la mia scelta di andare sul trono, dicendo che mi ero rimessa in gioco subito", sottolinea Platano. "Poi invece è tornato anche lui, facendo la stessa cosa".