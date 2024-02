Lui dichiara di essere ancora interessato alla dama, ma lei non sembra disposta a dargli una seconda possibilità. " Non mi arriva più come prima, ormai non penso più a lui come prima ", considera la dama.

Tgcom24

Il consiglio di Maria De Filippi - "Forse le situazioni vanno vissute per richiuderle", considera la padrona di casa che spinge Roberta a frequentare Alessandro lontano dalle telecamere del programma. Roberta non sembra convinta di questa cosa: "Non ho più fiducia, io voglio uscire con una persona che vuole stare con me non voglio fare una prova. Penso di meritarmi di un uomo che mi dice che mi vuole davvero. Non voglio uscire con qualcuno che sta di fronte e non ha un'espressione". "Non mi dà neppure la possibilità di ballare con lei", replica Alessandro.

Il ballo - La dama poi concede un ballo ad Alessandro che le chiede di uscire insieme dal programma. "Usciamo di qua e vediamo come va", dice il cavaliere ma Roberta non è pronta. "Mi sono esposto tanto, non ho fatto scendere altre donne per lei. Cosa devo fare ancora?", continua il cavaliere. "Perché non le dici che te ne vai dalla trasmissione e l'aspetti fuori?", provoca Maria De Filippi che aggiunge: "Lei non si fida più di te quindi le parole devono essere rassicuranti".