La dama e il cavaliere nella puntata in onda lunedì 12 febbraio lasciano insieme il programma per ricominciare una nuova frequentazione ma lontano dalle telecamere. "Per me possiamo uscire", dichiara a sorpresa Roberta mentre Alessandro replica: "Usciamo, sono l'uomo più felice del mondo".

La decisione era già nell'aria, quando qualche registrazione fa la padrona di casa Maria De Filippi propose ai due di darsi una seconda chance ma lontano dalle dinamiche del programma di Canale 5. Roberta non sembrava pronta e spiegò di avere paura di una ennesima delusione da parte di Alessandro. Nell'ultimo appuntamento, però, qualcosa è cambiato. La dama e il cavaliere si sono concessi un ballo. "Dopo aver visto questo ballo, nato dal nulla perché non si sono nè visti e nè sentiti, credo che siate molto presi e che non abbia più senso stare qua a prendere in giro tutti", dichiara subito dopo Gianni Sperti chiedendo ai due di vivere finalmente il loro amore. "Ho pensato tutta la notte a lui e fino a ieri mi sono trattenuta", rivela Roberta che mostra di avere una nuova spinta verso Alessandro.

La dama e il cavaliere, dopo ripetuti "tira e molla", sembrano quindi pronti a lasciarsi alle spalle le delusioni passate per dare il via a una nuova fase della loro vita insieme. Alessandro chiede a Roberta di fare un ballo prima di lasciare lo studio insieme. I due ballano e si lasciano andare a un bacio appassionato tra l'applauso del pubblico in studio e del parterre.