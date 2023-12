"Uomini e Donne", Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua ci riprovano | Tina Cipollari: "Minestra riscaldata"

A "Uomini e Donne" Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua ci riprovano. Dopo aver interrotto la loro relazione nella stagione scorsa del programma quando il cavaliere decise di lasciarla per Ida Platano, adesso tronista, Vicinanza ritorna al trono over e propone a Di Padua di riprende da dove si erano lasciati. "Per me non è un nuovo inizio, ma una continuazione", dichiara il cavaliere in studio nella puntata in onda il 7 dicembre che fa sapere di aver chiesto subito alla dama di uscire.

Se da un lato Roberta non si sottrae a questa possibilità e ne sembra contenta, dall'altro la dama fa fatica a fidarsi nuovamente di Alessandro reduce da una relazione finita male con Ida e dopo aver preferito quest'ultima a lei. "Non mi fido, ho sofferto molto", commenta la dama in studio mentre spiega la sua posizione. "Sai che potresti essere la prossima Ida", chiede l'opinionista Gianni Sperti. "Lo so e lo sono già stata", replica Roberta che si riferisce a quando il cavaliere di Salerno l'ha lasciata per l'altra dama. Ciononostante la dama vuole concedersi e concedere a Vicinanza una seconda possibilità anche se l'uomo non le assicura l'esclusiva e fa sapere di voler conoscere altre donne del parterre. "Una minestra riscaldata", è infine il commento dell'altra opinionista Tina Cipollari che non vede di buon occhio questa frequentazione.