Dopo l'inizio pieno di sorprese, la frequentazione tra la dama e il cavaliere sembra già essere arrivata al capolinea, ma questa volta per davvero. Dopo averla corteggiata come un vero gentleman, Alessandro sembra già essere stanco di Cristina e durante la puntata in onda lunedì 22 gennaio decide di non fare nessun passo nei confronti della dama che delusa dal cavaliere ribadisce: "Io chiudo, non ti sono mai interessata".

Tgcom24

La delusione di Cristina - Dopo il litigio della scorsa puntata, la dama attendeva un passo da parte di Alessandro dopo che aveva dichiarato di non arrendersi e di essere interessato a portare avanti la conoscenza. Questo passo, però, non è mai arrivato e Cristina non può fare a meno di esternare la sua delusione. "Non sei sincero. Penso di non esserti mai piaciuta davvero se non fisicamente, volevi arrivare solo al tuo obiettivo", considera la dama. Tina Cipollari non perde l'occasione per difendere Alessandro e si scaglia contro Cristina. Il cavaliere, però, questa volta sembra prendere le distanze dalla dama e non prova neppure a farle cambiare idea: "Ha chiuso lei", replica Alessandro.

La discussione con Ida - Seduta sul trono, la tronista ed ex compagna di Alessandro non riesce a fare a meno di commentare quanto accaduto nelle ultime puntate. Se il cavaliere salernitano sembra felice per il ritorno di Roberta Di Padua a "Uomini e Donne", Ida non può fare a meno di commentare: "Lui Roberta l'ha solo usata". A quel punto, però, Alessandro sbotta e chiede a Ida di non commentare quello che accade durante il suo percorso nel dating-show di Canale 5.