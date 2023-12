"Uomini e Donne", Alessandro Vicinanza contro Gianni Sperti: "Ritorna all'asilo"

A "Uomini e Donne" Alessandro Vicinanza torna a parlare della relazione con Ida Platano. Il cavaliere tornato al trono over, oggi si ritrova ad affrontare un nuovo percorso in presenza della sua ex compagna diventata la nuova tronista del dating-show di Canale 5. Nonostante la volontà di andare avanti, Alessandro molto spesso parla del rapporto con l'ex compagna mostrando rabbia, che però appare ingiustificata.

Proprio nella puntata in onda il 22 dicembre, il cavaliere salernitano commenta una intervista rilasciata dal Ida qualche settimana fa a "Verissimo". Pur dichiarando di non voler commentare alla fine Alessandro si ritrova a discutere non solo con Ida accusando la tronista di non essere stata sincera nei sui confronti e di non avergli mostrato vicinanza in un periodo delicato della sua vita, ma litiga anche con Gianni Sperti.

Alessandro Vicinanza dichiara di avercela con l'opinionista che spesso ha dichiarato di essere dalla parte di Ida criticando, invece, le scelte di Alessandro. "Vai all'asilo, invece di venire qui. Non hai tatto", esplode il cavaliere contro l'opinionista. "Perché ti arrabbi ancora così tanto?", chiede Sperti a Vicinanza. "Non mi sto arrabbiando, ce l'ho conte. Te lo dico davanti a tutti. Intervieni senza tatto, in maniera spropositata nei confronti dell'amore che c'è stato tra me e Ida", replica Alessandro. "Io dico quello che penso, non ho mai detto che non era serio il tuo amore. Mi accusi di metterti in cattiva luce, ma la gente non è stupida: può essere d'accordo con quello che dico, ma non si fa influenzare da me. Sei tu che ti metti in cattiva luce da solo, non io", conclude l'opinionista che commenta negativamente anche la modalità con cui il cavaliere si sta approcciando nuovamente alle dame del parterre del trono over.