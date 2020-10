Una nuova corteggiatrice per Davide e... Armando: "Maria, quest'anno hai fatto un macello"

Armando Incarnato è ancora protagonista a "Uomini e Donne". Il cavaliere, dopo essere stato al centro di un triangolo con il tronista Gianluca è tornato di nuovo al centro dell'attenzione dopo la chiamata di una nuova corteggiatrice: Miriana, infatti, ha contattato la redazione del programma condotto da Maria De Filippi per conoscere sia Incarnato, sia l'altro tronista Davide.

"Non capisco come possa paragonare me e lui - spiega il tronista - più che altro per un fatto di età. Lui è molto più grande di me". Armando invece scherza con la conduttrice: "Marì, quest'anno hai fatto un macello", dice riferendosi al format della trasmissione che quest'anno non prevede più la separazione tra trono Classico e trono over.