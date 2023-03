Ugur Günes di "Terra Amara": "Un futuro in Italia? Mi piacerebbe"

Da "Terra Amara" al Bel Paese Ugur Günes ospite a "Verissimo" non esclude un futuro lavorativo in Italia. L'attore turco che nella serie tv di Canale 5 interpreta il protagonista Ylmaz parla dei progetti per la sua carriera: "Ho una visione ampia del mio lavoro quindi non escludo di venire a lavorare in Italia, mi piacerebbe", dice Ugur ringraziando il pubblico italiano per l'affetto dimostrato nei confronti della serie che continua a registrare numeri da record.

Nella serie "Terra Amara" l’attore veste i panni di Yilmaz, un giovane meccanico in fuga con l’amata Züleyha (l'attrice Hilal Altınbilek sarà ospite nella prossima puntata di "Verissimo") nella Turchia degli anni ’70. La coppia è alle prese con personaggi sgradevoli e con una società ancorata a vecchie regole e arretratezze sociali. Il tutto in nome dell’amore e della libertà. All'inizio dell'intervista Ugur Günes ha ringraziato l'Italia per la solidarietà nei confronti della popolazione della Turchia colpita dal terremoto del 6 febbraio scorso.