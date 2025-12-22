Tv, è morto l'attore James Ransone: interprete di Ziggy Sobotka in The Wire

È morto a 46 anni James Ransone, attore statunitense noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Ziggy Sobotka nella serie televisiva The Wire. Secondo quanto risulta dai registri del Los Angeles County Medical Examiner, il decesso è avvenuto venerdì a Los Angeles e la causa indicata è il suicidio. Il luogo della morte è stato registrato come un capanno. L'ufficio del medico legale ha inoltre comunicato che il corpo dell'attore è pronto per essere rilasciato alla famiglia.