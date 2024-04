Tv, Agcom: Mediaset supera la Rai nell'intero giorno

Tra il 2019 e il 2023 - prosegue Agcom - Rai perde 510mila telespettatori (-14,4%) mentre per Mediaset si registra una più marginale riduzione di circa 50mila telespettatori (-1,6%). Sono i canali "minori" - si spiega - a determinare, in misura prevalente, la maggiore riduzione degli ascolti della concessionaria pubblica rispetto a quanto registrato dal gruppo Mediaset. Nella fascia "prime time", nel 2023, Rai si conferma invece il principale editore televisivo con ascolti medi giornalieri pari a 7,17 milioni (37,8% share), contro i 7,12 di Mediaset (37,5% share). La flessione degli spettatori, rispetto al corrispondente periodo del 2022, è pari a 450mila per Rai e a 140mila per Mediaset. Ma Viale Mazzini contesta i dati.