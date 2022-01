Tutti pazzi per "Gegia", c'è Enrico Lucci dietro la sua candidatura al Quirinale

"Gegia Presidente della Repubblica", scritto su volantini e cartelloni pubblicitari fatti passare per le strade di Roma. È l'ultima folle idea di Enrico Lucci, inviato di "Striscia la Notizia", che, in mancanza di un nome condiviso dalla politica, ha deciso di sponsorizzare la sua personale candidata al Quirinale.

"Non c'entro niente, non sono stata io", si è subito difesa l'attrice comica pugliese alla vista di Lucci, che, dopo averle messo sottosopra la casa, ha confessato di essere la mente dell'iniziativa. "In mezzo a tutto questo casino la persona di più alto profilo sei tu", ha ammesso l'inviato del tg satirico, davanti a una Gegia sbigottita. "Mi avete rovinato l'immagine - ha commentato tra le risate -, proprio ora che stavo cercando di rimetterla a posto!".