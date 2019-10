Tutti i proverbi di Pasquale Laricchia al "Grande Fratello 3"

"Stip ca truov" o "Je so fort per natura". Sono solo alcuni dei proverbi che Pasquale Laricchia ha portato nella casa del "Grande Fratello". L'ex concorrente del reality di Canale 5 che ha partecipato alla terza edizione, quella del 2003, si è distinto per la sua simpatia e per la "saggezza" popolare pugliese fatta conoscere al pubblico a casa.

Durante l'esperienza al GF, Pasquale era fidanzato con una coinquilina e concorrente del programma, Victoria Pennington. Dopo il reality i due si sono lasciati e Laricchia attualmente conduce un programma radiofonico.