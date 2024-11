"Tu si que vales", il saltatore Chris Spell "sorvola" sulla testa di Luciana Littizzetto

Salto in lungo e in alto - In seguito, il saltatore chiede ai conduttori Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni di sedere sopra un divano doppio allestito al centro del palco. Dalle quinte prende una lunga rincorsa e vola sopra le loro teste lasciando ancora una volta il pubblico senza parole. Poi è la volta del salto in alto da fermo: dopo aver preso la spinta Spell esegue un salto mortale all'indietro lasciando intatta l'asta posizionata tra i due pali.