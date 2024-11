"Tu si que vales", Sabrina Ferilli "corsara" conquista il pubblico nei panni di Sandokan

Gerry Scotti Geolier - Il primo giudice a esibirsi è Gerry Scotti che si trasforma nel cantante napoletano Geolier, secondo classificato al Festival di Sanremo con il brano "I p' me, tu p' te". L'interpretazione del conduttore è tutta da ridere e convince persino Rudy Zerbi che gli rende merito per aver utilizzato il microfono come un vero rapper.