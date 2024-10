"Tu si que vales", Sabrina Ferilli nei panni di Michael Jackson vince la sfida in playback

Nella quarta puntata dell'edizione 2024 di "Tu si que vales", il concorrente Gianni Lorusso si presenta in gara come l'"imperatore" del playback. Prima sparisce dietro a un paravento posizionato sul palco, poi ricompare armato di un aspirapolvere e un look che non lascia dubbi: vestito come Freddy Mercury "canta" sulle note "I want to break feee".