"Tu si que vales", Alice D'Amato e la sorella Asia fanno salire Sabrina Ferilli sulla trave

"Ormai mi viene tutto naturale, sono anni che mi alleno per questo - ha aggiunto l'atleta, che poi ha risposto ad alcune domande di Maria De Filippi sulla sua disciplina -. Mi sono emozionata anche io nel rivedermi. Per la trave ci vuole più testa, più concentrazione: in queste finali olimpiche, mondiali ed europee è un attimo che ti distrai e cadi". Poi, il ricordo del papà: "Mio padre è sempre stato un po' di riferimento, anche se adesso non c'è più. Ci è sempre stato di grande supporto, ha sempre voluto che io e mia sorella continuassimo con l'atletica e lo stiamo facendo anche per lui".