"Tu si que vales" è il programma leader della stagione: è boom di ascolti anche nella sesta puntata

Per la sesta settimana consecutiva il pubblico elegge "Tu si che vales" programma leader della stagione. Lo show di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, e con Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare e Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari come giudici, ha ottenuto anche stavolta risultati eccezionali: 28,75% di share pari a 5 milioni 406mila spettatori. Grazie a questi dati Mediaset si aggiudica come sempre, prima, seconda serata e 24 ore.