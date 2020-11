"Tu sì que vales": Belen, sfida super sexy al concorrente ballerino

Sfida a colpi di ballo tra Belen Rodriguez e un concorrente di "Tu si que vales". La conduttrice del talent show si butta in pista dopo l'esibizione di Emanuel Fusco, un elettricista che si presenta come ballerino ma che non conquista nessuno dei giudici, anzi. Emanuel però è convinto del suo talento e rifiuta la scuderia di Gerry Scotti. A quel punto scatta la sfida con la bella argentina: Belen, di bianco e nero vestita, mostra le sue doti di ballerina con passi molto sensuali e simula una sorta di "dance battle": il concorrente la prende molto sul serio ma non regge il confronto.