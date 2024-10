Truffe online, Myrta Merlino: "Usato il mio volto per ingannare gli utenti"

Sono diversi anni ormai che circolano fake news associate al volto di personaggi famosi. L'intento è quello di invogliare le persone a cliccare sul post della presunta notizia per poi rubare i loro dati. Recentemente, anche il volto di Myrta Merlino è stato utilizzato per truffare gli utenti. "È fastidiosa l'idea che la mia faccia venga usata per ingannare qualcuno", racconta la conduttrice a "Pomeriggio Cinque".