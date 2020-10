Torna "Paperissima Sprint": Roberta Lanfranchi e il Gabibbo conducono la nuova edizione

LEGGI ANCHE: Il re della satira Antonio Ricci compie 70 anni: "Stimato nonostante i miei sforzi"

Nella sua doppia versione estiva e invernale, lo show va in onda dal 1990 e quella del Gabibbo è stata una costante e irrinunciabile presenza. Accanto a lui sono passate le più belle showgirl della televisione italiana, fino alle attuali veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Roberta Lanfranchi torna per il terzo anno consecutivo. “Allora è proprio vero il detto che non c’è due senza tre! - dichiara l'ex velina, conduttrice radiofonica e attrice teatrale -. Io sono felicissima di tornare, non solo nella veste di conduttrice, ma anche di interpretare tutti i personaggi che ogni settimana metteremo in scena. Vi assicuro che ci sarà tanto da divertirsi”.

Come di consueto, non mancheranno le divertenti gag inedite dei conduttori che si alterneranno a papere e filmati provenienti da tutto il mondo: video amatoriali con protagonisti bambini, animali, piccoli incidenti domestici, matrimoni, imprese sportive e molto altro.

