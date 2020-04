Tina accusa Gemma e i suoi corteggiatori virtuali: "Ti innamori di sconosciuti"

La nuova versione di "Uomini e Donne" è arrivata soltanto alla seconda puntata, ma Tina e Gemma sono venute già allo scontro. Nel dating show di Maria De Filippi, totalmente riformulato a causa delle restrizioni per il coronavirus, l'opinionista ha attaccato la dama torinese per la sua eccessiva leggerezza nella conoscenza di alcuni spasimanti virtuali via chat.

Dopo "Occhi blu" e "Pantera", alla lista dei corteggiatori misteriosi della Galgani si è aggiunto "Cuoredipoeta". I messaggi troppo ammiccanti di Gemma con questi uomini hanno provocato la reazione di Tina che, con tanto di mascherina, è andata nell'appartamento in cui Gemma chatta con questi uomini e l'ha attaccata, ma a distanza di sicurezza: "Ti innamori di persone che non hai mai conosciuto, ci stai parlando da due minuti e sei già persa per loro. Non ti sembra di esagerare?".