Nel colloquio, Ricciarelli lamenta di non essere stata informata né dello stato di salute di Baudo, con cui è stata sposata dal 1986 al 2004, né della sua scomparsa: "Non so neppure di cosa è morto". E spiega di non aver chiesto, al momento del divorzio, alcun assegno di mantenimento: "Per mia scelta. Pensi che al momento del matrimonio, nel 1986, io e Pippo scegliemmo pure di fare la separazione dei beni. Ho sempre preferito avere un'indipendenza economica: lavoro da una vita e non ho bisogno di nulla. Ma se tutte le segretarie sono trattate così, forse ho sbagliato mestiere". Che le cose sarebbero andate così, aggiunge, "non è stata una sorpresa". Ricciarelli ricorda di essere stata "la prima a raccontare che quella della segretaria fosse diventata una presenza importante nella vita di Pippo: tanti amici si sfogavano con me perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui". Tuttavia, sottolinea, "mai avrei immaginato che mi fosse preclusa la possibilità di salutare per un'ultima volta quello che è stato il mio compagno di vita per diciott'anni. Ho appreso la notizia della morte di Pippo tramite messaggi di condoglianze scritti da amici e colleghi, la sera del 16 agosto". L'ultima volta ha visto Baudo "nel 2019 a un concerto all'Arena di Verona. Non ci siamo detti una parola e ci siamo abbracciati. Con lui c'era anche lei". "Immaginavo e speravo di essere messa al corrente di un'eventuale malattia dell'uomo con il quale ho condiviso quasi vent'anni di vita. Invece niente. Non una telefonata, un messaggio: niente di niente", affermava.