"Terra Amara", l'anticipazione a "Verissimo": resa dei conti tra Umit e Zuleya

"Portami da Demir e riavrai tuo figlio", inizia così il drammatico confronto notturno tra Umit Kahraman e Züleyha Altun, tra le protagoniste di "Terra Amara", nell'anticipazione mostrata in esclusiva a "Verissimo". In un luogo appartato le due donne si affrontano a viso aperto fino a che Züleyha estrae una pistola e la punta dritta su Umit.

In un crescendo di tensione Züleyha intima a Umit di condurla da suo figlio poi si sente uno sparo e la donna crolla a terra. Dallo studio assiste all'anteprima della puntata l'attore Bülent Polat che nella popolare serie tv turca interpreta Gaffur. Ospite a "Verissimo" Polat racconta il legame con diversi attori del cast e la gioia di vestire i panni di un personaggio colorato come Gaffur: "Interpretando lui è come essere in un parco giochi", dice l'attore.