"Terra Amara", come finisce l'ultima puntata?

Come finisce la storia di "Terra Amara"? Nell'episodio finale di "Terra Amara", mentre Abdülkadir e Betül riescono a oltrepassare il confine, Vahap, bloccato dai controlli, è costretto alla fuga. Züleyha, con l'aiuto di Fikret, riesce però a catturare Abdülkadir e Betül e a consegnarli alla giustizia. Betül viene condannata a ventiquattro anni e Abdülkadir all'ergastolo. Anche Haşmet viene arrestato per l'uccisione di Saniye e Gülten e anche lui viene condannato all'ergastolo. Züleyha è soddisfatta per aver portato giustizia a Çukurova e aiuta Fikret e Zeynep nella preparazione del loro matrimonio. Ma i colpi di scena non finiscono qui: Vahap, deciso a vendicarsi del fratello Abdülkadir, assalta la villa con alcune bombe legate addosso. Vahap però viene fermato ed arrestato. Per Züleyha arriva finalmente la serenità: può iniziare a vivere felice con i suoi figli e dedicare solo a loro tutto il suo amore.