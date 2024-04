"Terra amara", le trame della settimana dal 28 aprile al 2 maggio 

"Terra Amara", l'amatissima soap turca prosegue per gli ultimi capitoli su Canale 5. La serie racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha.

Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore.

"Terra amara", le trame dal 28 aprile al 2 maggio

Hamran, un giovane boss della mafia libanese, sta per uccidere Hakan per vendicare la morte di suo padre, ma Abdulkadir interviene appena in tempo per salvare l'amico. Zuleyha, Hakan e i bambini stanno trascorrendo dei giorni di vacanza, Hakan, però, ha un comportamento strano e Zuleyha, insospettita, decide di seguirlo.

Intanto, Hakan, preoccupato per Zuleyha e i bambini, chiede aiuto a Fikret per riuscire a ritrovarla al più presto. Zuleyha si rifiuta di parlare con Hakan, ma grazie all'intervento di Fikret, si convince a tornare a casa con la promessa di risolvere la situazione di Hamran.

"Endless Love", la nuova serie turca al via l'11 marzo

A prendere il posto di "Terra Amara", nell'appuntamento pomeridiano di Canale 5, ci sarà "Endless Love (Kara Sevda)", in onda da lunedì 11 marzo dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30.



La nuova serie televisiva turca vanta già diversi riconoscimenti internazionali, come l'International Emmy Award ed è reduce da un incredibile successo in molti Paesi. La fiction, disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo un incontro casuale su un autobus e quando è sul punto di sbocciare in maniera definitiva, verrà messo a dura prova.



Nel cast della nuova serie si rivede l'attore Kerem Alisik, noto per aver interpretato Fekeli in "Terra Amara".