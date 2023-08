"Terra amara", le trame dal 28 agosto al 2 settembre

"Terra Amara" racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. "Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10.

"Terra amara", le trame della settimana dal 28 agosto al 2 settembre

Zuleyha consola Demir, gli promette lealtà ma ribadisce che non lo ama. Fekeli, nel frattempo, giura di vendicarsi dell'assassino di Hunkar, che si suppone essere Sevda, finché questa non viene scagionata in Tribunale. Mujgan trova una dichiarazione firmata da Yilmaz che autorizza Demir a denunciarla per avere sparato a Zuleyha, nel caso la decisione dei due di tacere per il buon nome delle rispettive famiglie fosse messa in discussione da qualche evento.





Dietro lo strano comportamento di Fikret ci sarebbe l'odio per Demir, reo in passato di aver causato la condanna dello zio Fekeli; ma Yilmaz sospetta che ci siano anche altre motivazioni. Demir si scusa con Gulten riaccogliendola in casa, mentre Saniye si riappacifica con Zuleyha riconoscendole il ruolo di padrona.

Sevda viene rilasciata ma la sua innocenza non convince Ozcan, che raduna alcuni uomini per vendicare la signora Hunkar. Zuleyha assiste a un incontro in cui viene esaminato l'omicidio della signora Hunkar: alcuni elementi spingono la donna a sospettare di Behice, tanto da accusarla davanti alle signore durante una riunione al circolo. Fekeli chiede a Behice di tornare a Istanbul ma lei, intenzionata a restare a Cukurova, ha già un piano in mente. Erdinic esegue infatti i suoi ordini e le spara, ma non tutto va come previsto.Quando Mujgan si rende conto della gravità della situazione, accusa Fekeli e Yilmaz di essere stati loro la causa dell'incidente.