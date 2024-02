"Terra Amara", l'amatissima soap in onda su Canale 5, racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore.

"Terra amara", le trame della settimana dal 19 al 24 febbraio

Fikret sequestra Abdulkadir nel sonno e lo porta in un capanno nel bosco, dove lo costringe a confessare il motivo dell'omicidio di Fekeli.

Nel frattempo, Colak, volendosi riprendere le terre che secondo lui gli Yaman gli hanno sottratto, ha distrutto le baracche dei braccianti e Zuleyha le fa riparare.





Cetin, intanto, piange sulla tomba della sua amata Gulten e sembra non riuscire a dare più un senso alla propria vita. Fikret vuole a tutti i costi smascherare Hakan e, nel frattempo, confessa anche il suo amore per Zuleyha, che non sa come reagire.

Infine, Zuleyha scopre che il ladro che si era introdotto a villa Yaman era Vahap. Sconvolta, riferisce l'accaduto ad Hakan, che si vendica con lui.