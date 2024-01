Un assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap in onda su Canale 5

"Terra Amara" racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. "Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10.

"Terra amara", le trame della settimana dal 14 al 20 gennaio

Zuleyha scopre che Ercan ha un’importante somma di denaro all'azienda, così decide di licenziarlo. Nel frattempo, Zuleyha si impossessa della lettera di Demir a Hulya e vuole scoprire la verità sul rapporto tra i due.

Abdulkadir e Hakan pianificano un nuovo modo per danneggiare l'azienda, approfittando dell'assenza di Zuleyha. Intanto, Lutfiye e Saniye si mettono in viaggio per Isparta, dove Lutfiye è convinta di poter scoprire la verità sulla morte di Fekeli.

Zuleyha arriva a Izmir con intento di incontrare Hulya, la donna che ha avuto un misterioso legame con Demir. Infine, Zuleyha confessa ad Hakan di voler chiedere il divorzio da Demir.