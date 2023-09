Un assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap in onda su Canale 5

"Terra Amara" racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. "Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10.

"Terra amara", le trame della settimana dall'11 al 16 settembre

Zuleyha confessa a Demir di essere innamorata di Yilmaz e lui si mostra molto comprensivo nei confronti della moglie. Zuleyha lo racconta a Yilmaz, che rimane sospettoso. Intanto Mujgan è distrutta perchè Yilmaz non le permette di vedere Kerem Ali, così decide di rivolgersi a Zuleyha la quale, colpita dalla sofferenza di Mujgan, rapisce Kerem Ali e lo porta alla madre.

Zuleyha salva Kerem Ali e Mujgan dal fiume in cui erano caduti: Yilmaz e Fekeli preferiscono che Mujgan tornì alla villa fino al divorzio, così da evitare altri comportamenti pericolosi. Mujgan non accetta di separarsi dal figlio e progetta di farsi trasferire in una piccola località dove fuggire col bambino. Infine, Yilmaz e Zuleyha cercano di fuggire con i bambini sperando di potersi finalmente costruire una vita insieme, ma vengono fermati dalla polizia che avverte subito Demir