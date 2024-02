Selin Genç di "Terra Amara": "E' stata dura salutare Gülten"

Nel salotto di "Verissimo" l'attrice Selin Genç che nella serie tv turca "Terra amara" interpreta Gülten Taşkın racconta come ha vissuto sul set la morte del suo personaggio. "Purtroppo anche le cose belle finiscono ed era venuto il momento di dirle addio", spiega Selin che ammette la difficoltà di lasciare il suo primo ruolo come attrice professionista. "E' stata dura salutare per sempre Gülten e tutti i miei colleghi con i quali ho trascorso quattro anni di vita". E aggiunge: E' stato strano perché da un momento all'altro è finito ciò che sembrava non finisse più".

Selin Genç racconta come sia arrivato il momento per lei di guardare avanti sia nella carriera sia nella vita privata. Nel salotto del talk show di Canale 5 l'attrice turca annuncia di avere una relazione: "Ci siamo conosciuti durante un viaggio, avevo espresso il sogno di innamorarmi di un italiano e si è avverato", racconta Selin che poi promette di tornare col suo nuovo fidanzato sul quale per il momento mantiene il massimo riserbo, persino sul nome.